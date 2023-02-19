Duban Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duban Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duban Palacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duban Palacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duban Palacio 16 Mart 1997 tarihinde El Bagre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duban Felipe Palacio Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duban Palacio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Duban Palacio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Duban Palacio'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duban Palacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duban Palacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duban Palacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duban Palacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Jaguares FC

2 Şubat 2019 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2021 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2022 yılında Pereira

19 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Duban Palacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duban Palacio şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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