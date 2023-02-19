Jose Enamorado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Enamorado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Enamorado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Enamorado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Enamorado 13 Ocak 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Enamorado Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Enamorado Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jose Enamorado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Enamorado'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Enamorado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Enamorado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Enamorado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Enamorado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2019 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2019 yılında Orsomarso SC

5 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2020 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2021 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2023 yılında Real Cartagena

Jose Enamorado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Enamorado şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jose Enamorado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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