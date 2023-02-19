Jose Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Silva 12 Haziran 1994 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Johan Silva Hurtatiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jose Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Silva'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Silvaboyu ve yaşı kaç

Jose Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dépor FC

30 Haziran 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2016 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2017 yılında Patriotas

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Cali

24 Ocak 2018 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2018 yılında Deportivo Cali

1 Şubat 2019 yılında Bogotá FC

2 Şubat 2021 yılında San Francisco

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2022 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Jose Silva kimdir

Jose Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Silva şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cantera Deportivo Cali

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Jose Silva nereli

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