Omar Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Rodriguez 25 Kasım 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Sebastián Rodríguez Estupiñán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Omar Rodriguez'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Indep. Santa Fe

24 Ocak 2019 yılında Llaneros FC

4 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

8 Ocak 2022 yılında Valledupar

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

Omar Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Rodriguez şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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