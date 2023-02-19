Carlos Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Moreno 2 Eylül 1991 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Moreno Romaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Moreno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Moreno'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Azogues

25 Ekim 2014 yılında CS Emelec

23 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2020 yılında Atlético Huila

11 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

25 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

Carlos Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Moreno şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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