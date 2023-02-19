Harold Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harold Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harold Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harold Rivera 19 Mart 1993 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Harold Andrés Rivera Chavarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harold Rivera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Harold Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Harold Rivera'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harold Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harold Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harold Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harold Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2013 yılında Envigado

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

15 Ocak 2016 yılında Jaguares FC

13 Temmuz 2018 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

Harold Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harold Rivera şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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