Fabio Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Delgado 28 Mayıs 1999 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Alejandro Delgado Tacán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Delgado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Fabio Delgado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Delgado'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cortuluá

15 Mart 2021 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2021 yılında Cortuluá

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2023 yılında Cortuluá

Fabio Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Delgado şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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