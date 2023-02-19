Juan Daniel Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Daniel Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Daniel Roa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Daniel Roa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Daniel Roa 20 Ağu 1991 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Roa Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Daniel Roa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Juan Daniel Roa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Daniel Roa'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Daniel Roa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juandroa17

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Juan Daniel Roa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Daniel Roa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Daniel Roa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Daniel Roa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Juan Daniel Roa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Daniel Roa şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Daniel Roa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente Santa Fe (bis 12/2010)

Kolombiya takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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