Jose Aja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Aja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Aja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Aja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Aja 10 Mayıs 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Aja Livchich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Aja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Jose Aja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Aja'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Aja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josema018/

Jose Aja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Aja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Aja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Aja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

2 Şubat 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında Nacional

21 Temmuz 2016 yılında Orlando

31 Aralık 2016 yılında Nacional

1 Ocak 2017 yılında Orlando

24 Şubat 2018 yılında Vancouver

13 Ocak 2019 yılında Unión Española

14 Şubat 2020 yılında Minnesota

2 Mart 2021 yılında Wanderers

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında River Plate

25 Haziran 2022 yılında Indep. Santa Fe

Jose Aja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Aja şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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