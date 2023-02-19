Daniel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Garcia 29 Mart 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Enrique García Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Garcia'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

Daniel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Garcia şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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