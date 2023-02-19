Jhojan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Torres 7 Eylül 2004 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Camilo Torres Guazá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Jhojan Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhojan Torres'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhojan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhojan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

Jhojan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Torres şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Jhojan Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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