Hugo Rodallega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rodallega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Rodallega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Rodallega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Rodallega 25 Temmuz 1985 tarihinde El Carmelo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Rodallega Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Rodallega Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Humberto Quiceno yapmaktadır. Hugo Rodallega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Rodallega'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Rodallega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodallega20/

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Hugo Rodallega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Rodallega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Rodallega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Rodallega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Quindío

1 Temmuz 2005 yılında Deportivo Cali

7 Ocak 2006 yılında Monterrey

1 Temmuz 2006 yılında Atlas

31 Aralık 2006 yılında Monterrey

18 Temmuz 2007 yılında Necaxa

30 Haziran 2008 yılında Monterrey

1 Temmuz 2008 yılında Necaxa

26 Ocak 2009 yılında Wigan

12 Temmuz 2012 yılında Fulham

29 Temmuz 2015 yılında Akhisar Belediye

24 Ocak 2017 yılında Trabzonspor

6 Ağu 2019 yılında Denizlispor

8 Temmuz 2021 yılında EC Bahia

15 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Hugo Rodallega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Rodallega şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Rodallega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 11 numaralı formasıyla 9 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 8 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 12 gol atmıştır.

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