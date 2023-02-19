Hugo Rodallega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rodallega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Rodallega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Rodallega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hugo Rodallega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rodallega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Rodallega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Rodallega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Rodallega 25 Temmuz 1985 tarihinde El Carmelo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Rodallega Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Rodallega Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Humberto Quiceno yapmaktadır. Hugo Rodallega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Rodallega'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Rodallega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodallega20/

Hugo Rodallegaboyu ve yaşı kaç

Hugo Rodallega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Rodallega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Rodallega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Rodallega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Quindío

1 Temmuz 2005 yılında Deportivo Cali

7 Ocak 2006 yılında Monterrey

1 Temmuz 2006 yılında Atlas

31 Aralık 2006 yılında Monterrey

18 Temmuz 2007 yılında Necaxa

30 Haziran 2008 yılında Monterrey

1 Temmuz 2008 yılında Necaxa

26 Ocak 2009 yılında Wigan

12 Temmuz 2012 yılında Fulham

29 Temmuz 2015 yılında Akhisar Belediye

24 Ocak 2017 yılında Trabzonspor

6 Ağu 2019 yılında Denizlispor

8 Temmuz 2021 yılında EC Bahia

15 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Hugo Rodallega kimdir

Hugo Rodallega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Rodallega şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Rodallega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 11 numaralı formasıyla 9 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 8 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Rodallega nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Son Haberler
Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Çok Okunanlar
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!