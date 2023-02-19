Christian Marrugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Marrugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Marrugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Marrugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Marrugo 18 Temmuz 1985 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Camilo Marrugo Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Marrugo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Marrugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Marrugo'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Marrugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Marrugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Marrugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Marrugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2006 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2008 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2013 yılında Pachuca

1 Ocak 2014 yılında Deportivo Cali

30 Haziran 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2014 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2018 yılında Millonarios

30 Haziran 2019 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Christian Marrugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Marrugo şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Marrugo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Nacional (-2002)

Kolombiya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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