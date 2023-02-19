David Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ramirez 3 Ocak 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Esteban Ramírez Pïsciotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ramirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Ramirez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına - tarihinde katılmıştır. David Ramirez'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2022 yılında Valledupar

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

David Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ramirez şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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