Neyder Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neyder Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neyder Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neyder Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neyder Moreno 9 Şubat 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Neyder Stiven Moreno Betancur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neyder Moreno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Neyder Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Neyder Moreno'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neyder Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neyder Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Neyder Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neyder Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Envigado

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

6 Şubat 2020 yılında Envigado

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2023 yılında Atl. Nacional

Neyder Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neyder Moreno şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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