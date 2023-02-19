Jeferson Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeferson Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeferson Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeferson Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeferson Rivas 19 Mayıs 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Rivas Tirado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeferson Rivas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Jeferson Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeferson Rivas'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeferson Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeferson Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeferson Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeferson Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2018 yılında Tigres FC

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

Jeferson Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeferson Rivas şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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