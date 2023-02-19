Kevin Mantilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mantilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mantilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mantilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mantilla 22 Mayıs 2003 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Mantilla Camargo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mantilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Mantilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Mantilla'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Mantilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mantilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Mantilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mantilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

Kevin Mantilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mantilla şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Mantilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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