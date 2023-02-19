Marlon Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Torres 17 Nisan 1996 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Aldair Torres Obeso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon Torres'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marlon Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Leones FC

1 Ocak 2017 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2019 yılında CD América

19 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Marlon Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Torres şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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