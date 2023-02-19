Wilson Morelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Morelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Morelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Morelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Morelo 21 Mayıs 1987 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wilson David Morelo López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Morelo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Wilson Morelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wilson Morelo'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilson Morelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/wilday26

http://www.instagram.com/wilsonmorelo19

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Wilson Morelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson Morelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilson Morelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Morelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Envigado

1 Temmuz 2007 yılında Millonarios

1 Temmuz 2008 yılında CD América

1 Ocak 2011 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2012 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2012 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2014 yılında Monterrey

1 Temmuz 2014 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2015 yılında Monterrey

1 Ocak 2016 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2016 yılında Monterrey

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

3 Ocak 2017 yılında CD Everton

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Indep. Santa Fe

25 Ocak 2019 yılında CA Colón

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

Wilson Morelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Morelo şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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