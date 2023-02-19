İvan Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rojas 24 Temmuz 1997 tarihinde El Espinal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Andrés Rojas Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rojas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. İvan Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Rojas'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Envigado U20

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

İvan Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rojas şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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