Wilfrido De La Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfrido De La Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfrido De La Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfrido De La Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfrido De La Rosa 7 Şubat 1993 tarihinde Fundación şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wilfrido De la Rosa Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfrido De La Rosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Wilfrido De La Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wilfrido De La Rosa'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilfrido De La Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilfrido De La Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilfrido De La Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfrido De La Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2018 yılında Envigado

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

9 Ocak 2020 yılında Pereira

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

Wilfrido De La Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfrido De La Rosa şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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