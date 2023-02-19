Juan Espitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Espitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Espitia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Espitia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Espitia 14 Şubat 2000 tarihinde Moniquirá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Espitia Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Espitia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Espitia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Espitia'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Espitia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Espitia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Espitia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Espitia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tigres FC

31 Aralık 2021 yılında Santa Fe U20

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

Juan Espitia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Espitia şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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