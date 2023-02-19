Jonathan Barboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Barboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Barboza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Barboza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Barboza 2 Kasım 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Daniel Barboza Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Barboza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Barboza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Barboza'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Barboza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Barboza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Barboza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Barboza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Rentistas

30 Haziran 2011 yılında Liverpool FC

4 Ağu 2014 yılında FC Lugano

23 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

12 Şubat 2015 yılında Sud America

30 Haziran 2015 yılında Liverpool FC

2 Temmuz 2015 yılında Sud America

15 Ocak 2017 yılında CA Cerro

27 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

21 Ocak 2019 yılında CA Cerro

24 Ocak 2019 yılında Wanderers

5 Nisan 2021 yılında Progreso

6 Ocak 2022 yılında PASA Irodotos

17 Ağu 2022 yılında Indep. Santa Fe

Jonathan Barboza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Barboza şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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