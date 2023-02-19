Fabian Viafara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Viafara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Viafara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Viafara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Viafara 16 Mart 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Alexis Viáfara Alarcón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Viafara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Fabian Viafara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Viafara'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Viafara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Viafara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabian Viafara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Viafara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Águilas Pereira

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

11 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Fabian Viafara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Viafara şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.