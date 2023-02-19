Jersson Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jersson Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jersson Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jersson Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jersson Gonzalez 15 Eylül 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jersson David González Niño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jersson Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jersson Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jersson Gonzalez'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jersson Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jersson Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jersson Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jersson Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

Jersson Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jersson Gonzalez şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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