Fabian Sambueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Sambueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Sambueza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Sambueza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Sambueza 1 Ağu 1988 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Héctor Sambueza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Sambueza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Sambueza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Sambueza'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Sambueza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fabisambueza

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http://www.instagram.com/chino_sambueza

Fabian Sambueza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Sambueza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Sambueza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Sambueza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında RC de Trelew

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında CA Temperley

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

5 Ocak 2021 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

Fabian Sambueza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Sambueza şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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