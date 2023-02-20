Daniel Lovitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lovitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Lovitz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Lovitz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Lovitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lovitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Lovitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lovitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lovitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lovitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lovitz 27 Ağustos 1991 tarihinde Wyndmoor, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Harry Lovitz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lovitz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Daniel Lovitz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 19 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Lovitz'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Lovitz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilovitz11/

Daniel Lovitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lovitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Lovitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lovitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2012 yılında Elon Phoenix

1 Mayıs 2013 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2013 yılında Elon Phoenix

16 Ocak 2014 yılında Toronto

17 Mart 2014 yılında Wilmington

13 Mayıs 2014 yılında Toronto

28 Şubat 2017 yılında Montreal

19 Kasım 2019 yılında Nashville

Daniel Lovitz kimdir

Daniel Lovitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lovitz şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lower Merion SC, Elon Phoenix (2010-2013)

Daniel Lovitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Daniel Lovitz nereli

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