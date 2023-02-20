Laurence Wyke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurence Wyke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurence Wyke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurence Wyke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurence Wyke 20 Eylül 1996 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurence Wyke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Laurence Wyke'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurence Wyke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laurencewyke/

Laurence Wyke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurence Wyke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurence Wyke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurence Wyke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2015 yılında Trinity Tigers

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında Furman Paladins

20 Şubat 2019 yılında ATL UTD 2

1 Mart 2020 yılında Atlanta

2 Mart 2020 yılında ATL UTD 2

5 Mart 2020 yılında Atlanta

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında TB Rowdies

22 Aralık 2022 yılında Nashville

Laurence Wyke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurence Wyke şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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