C J Sapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 C J Sapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak C J Sapong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

C J Sapong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

C J Sapong 27 Aralık 1988 tarihinde Manassas, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Charles Nana Kwabena Sapong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

C J Sapong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. C J Sapong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. C J Sapong'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

C J Sapong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BigAfrika88

http://www.instagram.com/cjsapong/

C J Sapong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

C J Sapong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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C J Sapong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

C J Sapong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Madison Dukes

1 Mayıs 2010 yılında Reading Rage

1 Ağustos 2010 yılında Madison Dukes

14 Ocak 2011 yılında Kansas City

11 Temmuz 2013 yılında Orlando City SC

19 Temmuz 2013 yılında Kansas City

8 Aralık 2014 yılında Philadelphia

23 Şubat 2019 yılında Chicago

10 Şubat 2021 yılında Nashville

C J Sapong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

C J Sapong şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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