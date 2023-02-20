Ethan Zubak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Zubak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Zubak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Zubak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Zubak 15 Nisan 1998 tarihinde Corona, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Zubak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ethan Zubak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Zubak'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ethan Zubak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Zubak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Zubak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Zubak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mayıs 2016 yılında LA Galaxy II

8 Mart 2019 yılında Los Angeles

21 Mart 2019 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2019 yılında Los Angeles

12 Aralık 2021 yılında Nashville

Ethan Zubak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Zubak şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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