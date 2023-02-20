Anibal Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anibal Godoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anibal Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anibal Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anibal Godoy 10 Şubat 1990 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Aníbal Casis Godoy Lemus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anibal Godoy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSMGroup yapmaktadır. Anibal Godoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anibal Godoy'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anibal Godoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/a_godoy03

http://www.instagram.com/a_godoy20

Anibal Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anibal Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Anibal Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anibal Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2012 yılında Chepo FC

28 Ağustos 2013 yılında Honvéd

6 Ağustos 2015 yılında San Jose

1 Ocak 2020 yılında Nashville

Anibal Godoy kimdir

Anibal Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anibal Godoy şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Anibal Godoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 20 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 122 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anibal Godoy nereli

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