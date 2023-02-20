Joey Skinner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Skinner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joey Skinner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joey Skinner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.