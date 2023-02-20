Joey Skinner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Skinner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Skinner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joey Skinner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joey Skinner 22 Mart 2003 tarihinde Charlotte, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Skinner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joey Skinner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joey Skinner'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joey Skinner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joey Skinner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Şubat 2020 yılında Charlotte Ind.
30 Kasım 2020 yılında CISC Academy
1 Mayıs 2021 yılında Independence 2
31 Temmuz 2021 yılında CISC Academy
1 Ağustos 2021 yılında UNCG Spartans
1 Ağustos 2022 yılında Clemson Tigers
21 Aralık 2022 yılında Nashville
Joey Skinner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joey Skinner şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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