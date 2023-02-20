Jacob Shaffelburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Shaffelburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Shaffelburg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Shaffelburg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Shaffelburg 26 Kasım 1999 tarihinde Kentville, Nova Scotia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Everett Shaffelburg şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Shaffelburg Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jacob Shaffelburg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 16 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Shaffelburg'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jacob Shaffelburg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacobshaff/

Jacob Shaffelburg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Shaffelburg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jacob Shaffelburg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Shaffelburg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Toronto FC II

21 Haziran 2019 yılında Toronto

2 Ağustos 2022 yılında Nashville

15 Kasım 2022 yılında Toronto

16 Kasım 2022 yılında Nashville

Jacob Shaffelburg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Shaffelburg şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jacob Shaffelburg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.