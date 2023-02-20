Dax Mccarty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dax Mccarty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dax Mccarty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dax Mccarty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dax Mccarty 30 Nisan 1987 tarihinde Winter Park, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Dax McCarty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dax Mccarty Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dax Mccarty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 12 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Dax Mccarty'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dax Mccarty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DaxMcCarty11

Dax Mccarty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dax Mccarty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dax Mccarty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dax Mccarty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2004 yılında Tar Heels

1 Ocak 2006 yılında Dallas

1 Ocak 2011 yılında D.C. United

1 Haziran 2011 yılında New York RB

17 Ocak 2017 yılında Chicago

12 Kasım 2019 yılında Nashville

Dax Mccarty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dax Mccarty şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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