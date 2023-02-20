Alex Muyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Muyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Muyl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Muyl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Muyl 30 Eylül 1995 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Muyl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Muyl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Muyl'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Muyl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lex_mmwheel19/

Alex Muyl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Muyl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Muyl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Muyl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Georgetown

22 Aralık 2015 yılında New York RB

26 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2016 yılında New York RB

9 Ağustos 2020 yılında Nashville

Alex Muyl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Muyl şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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