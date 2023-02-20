Luke Haakenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Haakenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Haakenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Haakenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Haakenson 10 Eylül 1997 tarihinde Maple Grove, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Haakenson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luke Haakenson'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Haakenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Haakenson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luke Haakenson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Haakenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Minneapolis

31 Temmuz 2016 yılında Shattuck

1 Ağustos 2016 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2017 yılında Des Moines

1 Ağustos 2017 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2018 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2018 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2019 yılında Minneapolis

1 Ağustos 2019 yılında CU Bluejays

13 Ocak 2020 yılında Nashville

6 Mart 2020 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2020 yılında Nashville

Luke Haakenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Haakenson şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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