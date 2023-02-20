Ahmed Longmire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Longmire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Longmire kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Longmire ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Longmire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Longmire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Longmire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Longmire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Longmire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Longmire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Longmire 11 Ekim 1999 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Akee Longmire şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Longmire Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Longmire'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Longmire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Longmire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Longmire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Longmire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Las Vegas SA

1 Ocak 2018 yılında UV Wolverines

1 Ocak 2020 yılında UCLA Bruins

11 Ocak 2022 yılında Nashville

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Nashville

16 Haziran 2022 yılında Orange County

21 Ağustos 2022 yılında Nashville

Ahmed Longmire kimdir

Ahmed Longmire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Longmire şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ahmed Longmire nereli

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