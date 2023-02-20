Jack Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Maher 28 Ekim 1999 tarihinde Caseyville, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Maher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Maher'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Maher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j_maher6/

Jack Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jack Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Saint Louis U23

1 Ağustos 2016 yılında STLFC Academy

7 Nisan 2017 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2017 yılında STLFC Academy

16 Mart 2018 yılında St. Louis FC

31 Temmuz 2018 yılında STLFC Academy

1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier

9 Ocak 2020 yılında Nashville

6 Mart 2020 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2020 yılında Nashville

28 Mayıs 2021 yılında San Diego Loyal

23 Haziran 2021 yılında Nashville

Jack Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Maher şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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