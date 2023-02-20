Walker Zimmerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walker Zimmerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walker Zimmerman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walker Zimmerman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walker Zimmerman 19 Mayıs 1993 tarihinde Lawrenceville, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Walker Dwain Zimmerman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walker Zimmerman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Walker Zimmerman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Walker Zimmerman'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Walker Zimmerman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/thewalkerzim

http://www.instagram.com/thewalkerzim/

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Walker Zimmerman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walker Zimmerman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walker Zimmerman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walker Zimmerman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Furman Paladins

17 Ocak 2013 yılında Dallas

10 Aralık 2017 yılında LAFC

11 Şubat 2020 yılında Nashville

Walker Zimmerman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walker Zimmerman şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walker Zimmerman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brookwood High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 3 numaralı formasıyla 4 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 3 gol atmıştır.

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