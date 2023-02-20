Elliot Panicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Panicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Panicco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Panicco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Panicco 18 Kasım 1996 tarihinde Paducah, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Panicco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Elliot Panicco'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elliot Panicco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliot Panicco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elliot Panicco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Panicco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Charlotte 49ers

9 Ocak 2020 yılında Nashville

6 Mayıs 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında Nashville

4 Mart 2022 yılında Indy Eleven

24 Mayıs 2022 yılında Nashville

Elliot Panicco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Panicco şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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