Josh Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Bauer 22 Temmuz 1998 tarihinde Bedford, New Hampshire şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Bauer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Bauer'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Bauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josh_bauer98?lang=en

http://www.instagram.com/josh_bauer/?hl=en

Josh Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Seacoast United

1 Ağustos 2017 yılında UNH Wildcats

1 Mayıs 2018 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2018 yılında UNH Wildcats

1 Mayıs 2019 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2019 yılında UNH Wildcats

19 Ağustos 2020 yılında Legion FC

21 Ocak 2021 yılında Atlanta

17 Aralık 2021 yılında Nashville

29 Temmuz 2022 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2022 yılında Nashville

Josh Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Bauer şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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