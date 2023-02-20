Hany Mukhtar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hany Mukhtar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hany Mukhtar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hany Mukhtar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hany Mukhtar 21 Mart 1995 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Hany Abubakr Mukhtar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hany Mukhtar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Hany Mukhtar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hany Mukhtar'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hany Mukhtar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hanymuk10/

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Hany Mukhtar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hany Mukhtar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hany Mukhtar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hany Mukhtar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC II

25 Eylül 2012 yılında Hertha Berlin

15 Ocak 2015 yılında Benfica

28 Ağustos 2015 yılında RB Salzburg

30 Haziran 2016 yılında Benfica

20 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF

30 Haziran 2017 yılında Benfica

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2020 yılında Nashville

Hany Mukhtar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hany Mukhtar şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hany Mukhtar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stern Marienfelde (2000-2002), Hertha BSC (2002-2012)

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 8 gol atmıştır.

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