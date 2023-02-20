Kemy Amiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemy Amiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemy Amiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kemy Amiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kemy Amiche 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kemy Amiche Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kemy Amiche'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kemy Amiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kemy Amiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Lorient B
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
20 Ekim 2020 yılında Dinan Léhon
1 Ağustos 2021 yılında Fighting Camels
4 Mayıs 2022 yılında Asheville City
1 Ağustos 2022 yılında Fighting Camels
9 Ocak 2023 yılında Nashville
Kemy Amiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kemy Amiche şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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