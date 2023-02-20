Nick Depuy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Depuy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Depuy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Depuy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Depuy 14 Kasım 1994 tarihinde Irvine, California şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Brady DePuy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Depuy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Nick Depuy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nick Depuy'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nick Depuy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nickdepuy/

Nick Depuy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Depuy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Depuy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Depuy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2015 yılında Ventura County

1 Ağustos 2015 yılında UCSB Gauchos

13 Ocak 2017 yılında Montreal

12 Mayıs 2017 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2017 yılında Montreal

31 Ocak 2018 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2018 yılında Montreal

16 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2019 yılında LA Galaxy II

5 Şubat 2020 yılında Los Angeles

5 Ocak 2023 yılında Nashville

Nick Depuy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Depuy şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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