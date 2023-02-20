Ben Martino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Martino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Martino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Martino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Martino 13 Eylül 2002 tarihinde Pittsburgh, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Martino şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Martino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Martino'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Martino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Martino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2019 yılında Ph. Union Acad.
20 Eylül 2019 yılında Union II
30 Kasım 2019 yılında Ph. Union Acad.
18 Temmuz 2020 yılında Union II
30 Kasım 2020 yılında Ph. Union Acad.
1 Ağustos 2021 yılında Virginia Tech
5 Ocak 2023 yılında Philadelphia
6 Ocak 2023 yılında Nashville
Ben Martino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Martino şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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