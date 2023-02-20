Nebiyou Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebiyou Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nebiyou Perry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nebiyou Perry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nebiyou Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebiyou Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nebiyou Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebiyou Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebiyou Perry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebiyou Perry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebiyou Perry 2 Ekim 1999 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Nebiyou Sundance Perry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebiyou Perry Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebiyou Perry, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nebiyou Perry'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nebiyou Perry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebiyou Perry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nebiyou Perry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebiyou Perry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AIK U19

29 Ocak 2018 yılında 1.FC Köln II

12 Mart 2019 yılında Trelleborg

15 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln II

16 Temmuz 2019 yılında Östersund

29 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Nashville

Nebiyou Perry kimdir

Nebiyou Perry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebiyou Perry şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AIK Solna

Nebiyou Perry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Nebiyou Perry nereli

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