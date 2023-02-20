Shaq Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaq Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shaq Moore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shaq Moore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shaq Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaq Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shaq Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaq Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaq Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaq Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaq Moore 2 Kasım 1996 tarihinde Powder Springs, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Shaquell Kwame Moore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaq Moore Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FC Enterprise yapmaktadır. Shaq Moore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaq Moore'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shaq Moore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sh4qMoore

http://www.instagram.com/shaqmoore/

Shaq Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaq Moore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shaq Moore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaq Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

9 Mayıs 2015 yılında Huracán

7 Ocak 2016 yılında Oviedo Vetusta

30 Ağustos 2016 yılında Atl. Levante

13 Temmuz 2018 yılında Reus Deportiu

31 Aralık 2018 yılında Atl. Levante

24 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

19 Temmuz 2022 yılında Nashville

Shaq Moore kimdir

Shaq Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaq Moore şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IMG Academy

Shaq Moore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Shaq Moore nereli

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