Randall Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randall Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Randall Leal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Randall Leal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Randall Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randall Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Randall Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randall Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randall Leal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randall Leal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randall Leal 14 Ocak 1997 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Randall Enrique Leal Arley şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randall Leal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Randall Leal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Randall Leal'nin Nashville SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Randall Leal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/randallleal_97/

Randall Leal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Randall Leal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Randall Leal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randall Leal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Belén

28 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2015 yılında KV Mechelen

13 Ağustos 2018 yılında Saprissa

1 Ocak 2020 yılında Nashville

Randall Leal kimdir

Randall Leal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randall Leal şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Saprissa, Belén FC

Randall Leal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Kosta Rika U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Randall Leal nereli

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