Sean Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Davis 8 Şubat 1993 tarihinde Long Branch, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sean Akira Davis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Davis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sean Davis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Davis'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Davis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/seanakiradavis

http://www.instagram.com/seanakiradavis/

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Sean Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Davis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sean Davis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Blue Devils

1 Mayıs 2013 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2013 yılında Blue Devils

1 Mayıs 2014 yılında NYRB U-23

4 Ağustos 2014 yılında Blue Devils

11 Aralık 2014 yılında New York RB

6 Nisan 2015 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2015 yılında New York RB

25 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2016 yılında New York RB

4 Ocak 2022 yılında Nashville

Sean Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Davis şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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