Tyler Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyler Freeman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyler Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Freeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Freeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Freeman 9 Ocak 2003 tarihinde Overland Park, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Freeman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Freeman'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tyler Freeman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ty1erfreeman/

Tyler Freeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Freeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyler Freeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Freeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kansas City

7 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

3 Ağustos 2021 yılında Karlsruhe U19

13 Ocak 2022 yılında Kansas City

15 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Loudoun United

3 Ocak 2023 yılında Nashville

Tyler Freeman kimdir

Tyler Freeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Freeman şuan Nashville SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Kansas City (2014-2019)

Tyler Freeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Tyler Freeman nereli

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